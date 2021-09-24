Черышев восстанавливается с опережением графика

Появились новости о восстановлении российского хавбека Дениса Черышева, угодившего в лазарет из-за повреждения связки левого колена.

Как сообщает El Desmarque, полузащитник уже возобновил тренировочные занятия по индивидуальной программе. Предполагается, что россиянин вернется на поле в середине следующего месяца.

Денис травмировался в победном поединке против «Осасуны», состоявшемся в четвертом туре чемпионата Испании.

В сезоне-2021/2022 полузащитник сыграл четыре поединка в Ла Лиге и отметился голевой передачей. Его контракт с «Валенсией» рассчитан до лета 2022 года.