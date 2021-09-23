Назван новый преемник Кумана в «Барселоне»

Руководство каталонской «Барселоны» продолжает формировать шорт-лист из тренеров, которые могут заменить голландца Рональда Кумана у руля команды.

По информации журналистов Mundo Deportivo, в сферу интересов «сине-гранатовых» попал французский специалист Тьерри Анри, известный по работе в «Монако» и канадском клубе «Монреаль Импакт». В настоящий момент Тьерри работает в тренерском штабе сборной Бельгии.

Анри в бытность футболистом выступал за «сине-гранатовых» с 2007 по 2010 год.

Ранее сообщалось, что каталонцы также рассматривают кандидатуры Роберто Мартинеса и Хави Эрнандеса.

«Барселона» идет на восьмом месте в Ла Лиге, а в Лиге чемпионов стартовала с крупного поражения «Баварии» (0:3).