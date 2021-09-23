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Ла Лига

Назван новый преемник Кумана в «Барселоне»

23 Сентября 2021 • 10:58 Комментировать (4)

Руководство каталонской «Барселоны» продолжает формировать шорт-лист из тренеров, которые могут заменить голландца Рональда Кумана у руля команды.

По информации журналистов Mundo Deportivo, в сферу интересов «сине-гранатовых» попал французский специалист Тьерри Анри, известный по работе в «Монако» и канадском клубе «Монреаль Импакт». В настоящий момент Тьерри работает в тренерском штабе сборной Бельгии.

Анри в бытность футболистом выступал за «сине-гранатовых» с 2007 по 2010 год.

Ранее сообщалось, что каталонцы также рассматривают кандидатуры Роберто Мартинеса и Хави Эрнандеса.

«Барселона» идет на восьмом месте в Ла Лиге, а в Лиге чемпионов стартовала с крупного поражения «Баварии» (0:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Тьерри Анри
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
23 Сентября 2021 в 11:58
Ох Гумен.. Как же жить тебе тяжело, не читай ты обдолбавшись эти мунды.. Ибо там тоже судя по всему не брезгуют ни прибухнуть ни пыхнуть
Манчестерский Иппатий
23 Сентября 2021 в 11:42
Эвребэ с пенсии вызвать - и в тренера его! Звезда барселонская..
Марченко Максим
23 Сентября 2021 в 11:33
Во чудят ))) Шило на мыло поменяют )) Спросите у Монако как руководил Анри ,сразу охота отпадёт))).
San13
23 Сентября 2021 в 11:31
Ну блин понесло руководство, уж лучше кумана оставить при таких раскладах.
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