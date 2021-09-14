Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 198 Комментарии
Ла Лига

Агент высказался о травме Черышева

14 Сентября 2021 • 10:42 Комментировать

Футбольный агент Хуан Лопес, который сотрудничает с российским хавбеком «Валенсии» Денисом Черышевым, высказался о травме своего клиента.

«Ждем результатов дополнительных тестов. Сейчас рано говорить о сроках восстановления», - заявил агент в беседе с журналистом Sport24.

Напомним, что россиянин получил повреждение по ходу недавней встречи с «Осасуной» (4:1) в четвертом туре испанского чемпионата. Из-за травмы Дениса заменили в концовке первого тайма.

Черышеву диагностировали растяжение боковой медиальной связки левого колена. Точные сроки восстановления полузащитника пока не называются.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
13:23 · Россия. Премьер-лига
Отец Захаряна - о «Барселоне»: «Сейчас не до этого»
12:49 · Испания. Ла Лига
Стали известны сроки восстановления Черышева
10:52 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» может продать Лемара, чтобы выкупить Гризманна
10:42 · Испания. Ла Лига
Агент высказался о травме Черышева
09:46 · Испания. Ла Лига
Советник Лапорты - Куману: «У «Барселоны» есть будущее благодаря президенту» 1
01:00 · Испания. Ла Лига
Гол Каналеса позволил «Бетису» вырвать победу в матче с «Гранадой»
13 Сентября
23:40 · Испания. Ла Лига
Найдены доказательства, что Бартомеу платил за критику в адрес игроков «Барселоны»
22:56 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» проиграл четвёртый матч кряду, пропустив один гол от «Эльче»
19:50 · Испания. Ла Лига
​Черышеву поставили диагноз
19:21 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги: «Реал» может позволить себе Холанна и Мбаппе сразу»
18:50 · Италия. Серия А
«Ювентус» интересуется защитником «Реала» 2
16:19 · Испания. Ла Лига
​Бэйл выбыл надолго 6
15:33 · Испания. Ла Лига
​Брайтвайт перенесёт операцию 1
14:50 · Испания. Ла Лига
​Бускетс: «Барселона» может выиграть Лигу чемпионов и без Месси
11:48 · Испания. Ла Лига
Тренер «Валенсии» высказался о травме Черышева 1
Все новости
Рекомендуем