Агент высказался о травме Черышева

Футбольный агент Хуан Лопес, который сотрудничает с российским хавбеком «Валенсии» Денисом Черышевым, высказался о травме своего клиента.

«Ждем результатов дополнительных тестов. Сейчас рано говорить о сроках восстановления», - заявил агент в беседе с журналистом Sport24.

Напомним, что россиянин получил повреждение по ходу недавней встречи с «Осасуной» (4:1) в четвертом туре испанского чемпионата. Из-за травмы Дениса заменили в концовке первого тайма.

Черышеву диагностировали растяжение боковой медиальной связки левого колена. Точные сроки восстановления полузащитника пока не называются.