​Бускетс: «Барселона» может выиграть Лигу чемпионов и без Месси

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс высказался по поводу ухода из клуба Лионеля Месси.

«Уход Месси стал шоком для всех. Лео многое дал «Барселоне» и лично мне. Было трудно переварить эти эмоции. Но теперь нам нужно привыкнуть к игре без Лео.

Может ли «Барселона» выиграть Лигу чемпионов без Месси? В футболе может произойти всё, что угодно. В прошлом сезоне Лигу чемпионов выиграл «Челси», хотя они не были фаворитами. Важен коллективный уровень. Мы знаем, что теперь у нас нет индивидуальных качеств Месси. Мы осознаём трудности, но у нас высокие амбиции, и мы хотим побеждать», - цитирует Бускетса Goal.com.