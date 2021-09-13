Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 155 Комментарии
Ла Лига

​Бускетс: «Барселона» может выиграть Лигу чемпионов и без Месси

13 Сентября 2021 • 14:50 Комментировать

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс высказался по поводу ухода из клуба Лионеля Месси.

«Уход Месси стал шоком для всех. Лео многое дал «Барселоне» и лично мне. Было трудно переварить эти эмоции. Но теперь нам нужно привыкнуть к игре без Лео.

Может ли «Барселона» выиграть Лигу чемпионов без Месси? В футболе может произойти всё, что угодно. В прошлом сезоне Лигу чемпионов выиграл «Челси», хотя они не были фаворитами. Важен коллективный уровень. Мы знаем, что теперь у нас нет индивидуальных качеств Месси. Мы осознаём трудности, но у нас высокие амбиции, и мы хотим побеждать», - цитирует Бускетса Goal.com.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Серхио Бускетс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.09  21:00 Хетафе ... Эльче 1.93 3.15 4.9
13.09  23:00 Гранада ... Бетис 3.05 3.15 2.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Сентября
15:33 · Испания. Ла Лига
​Брайтвайт перенесёт операцию
14:50 · Испания. Ла Лига
​Бускетс: «Барселона» может выиграть Лигу чемпионов и без Месси
11:48 · Испания. Ла Лига
Тренер «Валенсии» высказался о травме Черышева 1
11:32 · Италия. Серия А
«Ювентус» заинтересовался защитником «Реала» 2
10:53 · Испания. Ла Лига
Куман: «Благодаря мне у «Барселоны» есть будущее» 3
09:13 · Испания. Ла Лига
Хабиб отреагировал на хет-трик Бензема 1
08:17 · Испания. Ла Лига
Бензема назвал минус в игре «Реала»
08:09 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал камбэк «Реала» в матче с «Сельтой»
00:12 · Испания. Ла Лига
Бензема: «Винисиус - феномен» 3
12 Сентября
23:37 · Испания. Ла Лига
Камавинга забил за «Реал» спустя шесть минут после дебюта
23:00 · Испания. Ла Лига
Бензема ворвался в топ-10 форвардов в истории Ла Лиги
22:53 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Тебас одержим «Барселоной»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Сельта» - 5:2 (закончен) 1
19:49 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Никогда не видел, чтобы было столько остановок в одном поединке»
19:11 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» разгромила «Осасуну» и возглавила Ла Лигу, Черышев получил травму 1
Все новости
Рекомендуем