Савич: «Гризманн принесёт много радости болельщикам «Атлетико»

Защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич отреагировал на возвращение в команду французского форварда Антуана Гризманна.

«Очень рад трансферу Антуана. Мы хорошо знакомы. Это скромный парень, который всегда работает на благо команды. С его приходом у нас появилось больше вариантов в нападении.

Я уверен, что Гризманн принесет много радостных эмоций как команде, так и нашим поклонникам», - передает слова защитника Sport.es.

30-летний француз перебрался в стан «матрасников» на правах аренды из каталонской «Барселоны». Трудовое соглашение рассчитано до окончания нынешнего сезона.