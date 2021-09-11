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Савич: «Гризманн принесёт много радости болельщикам «Атлетико»

11 Сентября 2021 • 10:37 Комментировать

Защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич отреагировал на возвращение в команду французского форварда Антуана Гризманна.

«Очень рад трансферу Антуана. Мы хорошо знакомы. Это скромный парень, который всегда работает на благо команды. С его приходом у нас появилось больше вариантов в нападении.

Я уверен, что Гризманн принесет много радостных эмоций как команде, так и нашим поклонникам», - передает слова защитника Sport.es.

30-летний француз перебрался в стан «матрасников» на правах аренды из каталонской «Барселоны». Трудовое соглашение рассчитано до окончания нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Стефан Савич Антуан Гризманн
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