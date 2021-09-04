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Боатенг заступился за Алабу, поцеловавшего эмблему «Реала»

04 Сентября 2021 • 15:19 Комментировать

Немецкий защитник Жером Боатенг, перешедший во французский «Лион» на правах свободного агента, отреагировал на критику в адрес своего экс-одноклубника по «Баварии» Давида Алабы.

«Думаю, многие понимают, какое значение имеет «Бавария» для Алабы. То, что он поцеловал эмблему мадридского «Реала», может быть связано с какими-то обстоятельствами. Возможно, фотограф попросил его так сделать. Нельзя утверждать наверняка. Уверен, он сделал это не из дурных намерений», - передает слова Жерома Sport1.de.

Австрийский защитник выступал за мюнхенский гранд с 2009 года. Минувшим летом он перебрался в «Реал» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Давид Алаба Жером Боатенг
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