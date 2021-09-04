Юмтити расплакался на встрече с президентом «Барселоны»

Французский защитник Самуэль Юмтити остается в каталонской «Барселоне». Это решение было принято по итогам встречи футболиста с руководством «сине-гранатовых».

Как сообщает Mundo Deportivo, Юмтити заявил, что способен вернуться на высокий уровень. Защитник объяснил свой спад в игре некомпетентностью медштаба, который, по его мнению, подобрал неправильный вариант лечения при травме колена.

В конце беседы президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил поддержку Юмтити. После этого игрок расплакался и обнялся с руководителем.

Контракт защитника с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2023 года. В стартовавшем сезоне Ла Лиги француз на поле не появлялся.