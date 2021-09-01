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​«Атлетико» сообщил, под каким номером будет играть Гризманн

01 Сентября 2021 • 21:33 Комментировать

Антуан Гризманн перед самым закрытием летнего трансферного окна вернулся в «Атлетико». Мадридский клуб арендовал французского форварда у «Барселоны» на один сезон с опцией продления. При этом реализовать эту опцию сможет любая из сторон.

За «Атлетико» Гризманн будет выступать под номером 8. Об этом сообщила пресс-служба «матрасников», объявляя о запуске продаж футболок с фамилией футболиста.

Ранее Антуан Гризманн провёл в «Атлетико» пять сезонов, выступая с номером 7 на футболке. В настоящий момент «семёрку» в мадридском клубе носит Жоау Фелиш.

Отметим, что «Атлетико» является действующим чемпионом Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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