Защитник мадридского «Атлетико» Ману Санчес повторно отдан в аренду «Осасуне», рапортует пресс-служба столичного гранда.

За коллектив из Памплоны 20-летний исполнитель будет выступать до завершения сезона-2021/2022.

Ману является воспитанником мадридского клуба. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до середины 2025 года. За «Атлетико» Санчес сыграл всего шесть матчей.

Вторую часть прошлого сезона защитник провел как раз в «Осасуне». Он принял участие в 16 поединках, отметившись четырьмя голевыми передачами.

Ближайший матч «Осасуны» состоится 23 августа. В Памплону пожалует «Сельта».