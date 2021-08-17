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Испания. Примера

«Осасуна» взяла в аренду защитника «Атлетико» официально

17 Августа 2021 • 12:19 Комментировать
Осасуна
...
Сельта
2.55 3.30 2.80
23.08 23:00
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Защитник мадридского «Атлетико» Ману Санчес повторно отдан в аренду «Осасуне», рапортует пресс-служба столичного гранда.

За коллектив из Памплоны 20-летний исполнитель будет выступать до завершения сезона-2021/2022.

Ману является воспитанником мадридского клуба. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до середины 2025 года. За «Атлетико» Санчес сыграл всего шесть матчей.

Вторую часть прошлого сезона защитник провел как раз в «Осасуне». Он принял участие в 16 поединках, отметившись четырьмя голевыми передачами.

Ближайший матч «Осасуны» состоится 23 августа. В Памплону пожалует «Сельта».

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Евро-Футбол.Ру,
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