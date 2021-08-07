Коутиньо обратился к Месси

Бразильский хавбек Филиппе Коутиньо отреагировал на уход аргентинского форварда Лионеля Месси из каталонской «Барселоны». Стороны не смогли подписать новый контракт из-за ограничений, и нападающий покинул клуб в статусе свободного агента.

«Огромное спасибо за все. Для меня было честью играть вместе с тобой. Хочу пожелать тебе успехов в будущем. Пусть всевышний благословляет тебя и твоих близких», - написал бразилец в своем инстаграм-аккаунте.

Контракт Месси с «сине-гранатовыми» истек в конце июня. Ожидается, что 34-летний аргентинец продолжит карьеру во французском «ПСЖ».