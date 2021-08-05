Де Йонг выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил травму в товарищеском матче с австрийским «Зальцбургом», передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что у игрока зафиксировали растяжение икроножной мышцы.

В клубе сообщили, что пока не могут сказать, когда игрок вернется на поле. Отмечается, что через несколько дней станет понятно, насколько травма оказалась серьёзной. Тогда и будет известно, сколько времени понадобится полузащитнику на восстановление.

Напомним, что де Йонг перешёл в «Барселону» из «Аякса» в 2019 году за 86 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл 37 матчей в Ла Лиге, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.