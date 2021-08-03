Дембеле близок к продлению контракта с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле близок к тому, чтобы продлить контракт со своим нынешним клубом, передаёт Sport.es. Сейчас игрок восстанавливается от травмы и вернется на поле в ноябре.

Действующее соглашение француза с клубом действует до июня 2022 года. Каталонцы не хотят терять футболиста бесплатно, поэтому намерены продлить с ним контракт на один или два года. Также в клубе хотят снизить зарплату игроку.

Напомним, что Дембеле перешёл в «Барселону» из «Боруссии» Дортмунд в 2017 году за 135 млн евро. В прошлом сезоне на его счету 30 матчей в Ла Лиге, в которых он забил шесть голов и отдал три результативных передачи.