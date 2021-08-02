«Лилль» назвал «Барселоне» стоимость Саншеша

Португальский хавбек Ренату Саншеш, который в прошлом сезоне стал чемпионом Франции в составе «Лилля», по-прежнему находится в сфере интересов каталонской «Барселоны».

По сообщениям Football Espana, руководство французского клуба готово расстаться с 23-летним полузащитником, если за него предложат 35 миллионов евро. Трудовое соглашение Ренату с «догами» рассчитано до середины 2023 года.

Саншеш выступает в составе «Лилля» с 2019 года. В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 португальский футболист провел 23 поединка, записав на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи.