Пике: «Надеюсь, «Атлетико» и «Реал» не будут мешаться под ногами»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике пообщался с журналистами перед стартом нового сезона испанского чемпионата.

«Мы провели не самый лучший сезон. Да, был выиграл кубок страны, однако в Примере и ЛЧ команда не добилась успеха. Сейчас «Барселона» полна энтузиазма, наша цель - чемпионский титул. Нам нужно с самого старта побеждать, чтобы оторваться от конкурентов. Надеюсь, «Атлетико» и «Реал» не будут мешаться под ногами», - цитирует Херарда AS.

В сезоне-2020/2021 «сине-гранатовые» финишировали на третьем месте в Примере. «Реал» занял вторую строчку, а чемпионом стал «Атлетико».