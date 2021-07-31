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Испания. Примера

Пике: «Надеюсь, «Атлетико» и «Реал» не будут мешаться под ногами»

31 Июля 2021 • 12:19 Комментировать
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Центральный защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике пообщался с журналистами перед стартом нового сезона испанского чемпионата.

«Мы провели не самый лучший сезон. Да, был выиграл кубок страны, однако в Примере и ЛЧ команда не добилась успеха. Сейчас «Барселона» полна энтузиазма, наша цель - чемпионский титул. Нам нужно с самого старта побеждать, чтобы оторваться от конкурентов. Надеюсь, «Атлетико» и «Реал» не будут мешаться под ногами», - цитирует Херарда AS.

В сезоне-2020/2021 «сине-гранатовые» финишировали на третьем месте в Примере. «Реал» занял вторую строчку, а чемпионом стал «Атлетико».

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Барселона Херард Пике
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Комментарии (1)
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Andi
31 Июля 2021 в 12:41
Не распускай язык,Херард,а то наступишь на него.
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