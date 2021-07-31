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Испания. Примера

Президент «Атлетико»: «Симеоне может оставаться в клубе столько, сколько пожелает»

31 Июля 2021 • 12:03 Комментировать
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Энрике Сересо, президент «Атлетико» Мадрид, ответил на вопрос о будущем наставника команды Диего Симеоне.

«Руководство довольно работой тренерского штаба. Симеоне может оставаться в клубе столько, сколько пожелает. Я уверен, что Диего продолжит тренировать команду и будет добиваться отличных результатов», - передает слова президента «матрасников» газета Marca.

51-летний аргентинский коуч работает в мадридском клубе с декабря 2011 года. Действующее трудовое соглашение специалиста рассчитано до конца июня 2024 года.

В прошлом сезоне «матрасники» под руководством Симеоне стали чемпионами Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Энрике Сересо Диего Симеоне
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