Президент «Атлетико»: «Симеоне может оставаться в клубе столько, сколько пожелает»

Энрике Сересо, президент «Атлетико» Мадрид, ответил на вопрос о будущем наставника команды Диего Симеоне.

«Руководство довольно работой тренерского штаба. Симеоне может оставаться в клубе столько, сколько пожелает. Я уверен, что Диего продолжит тренировать команду и будет добиваться отличных результатов», - передает слова президента «матрасников» газета Marca.

51-летний аргентинский коуч работает в мадридском клубе с декабря 2011 года. Действующее трудовое соглашение специалиста рассчитано до конца июня 2024 года.

В прошлом сезоне «матрасники» под руководством Симеоне стали чемпионами Испании.