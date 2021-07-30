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Испания. Примера

«Реал» может подписать Максимовича

30 Июля 2021 • 16:00 Комментировать
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«Реал» может подписать бывшего защитника «Наполи» Николу Максимовича на правах свободного агента, передаёт Defensa Central.

Сообщается, что в подписании заинтересован главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, который работал вместе с Максимовичем в неаполитанском клубе. Ранее мадридский клуб покинули центральные защитники Серхио Рамос и Рафаэль Варан, и теперь итальянец хочет усилить эту позицию экс-футболистом «Спартака», который сейчас находится без клуба.

Напомним, что с 2017 по 2021 год Максимович являлся игроком «Наполи». В составе этого клуба он провёл 99 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. В 2018 году он выступал на правах аренды за московский «Спартак».

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Реал Мадрид Никола Максимович Трансферы футбола - лето 2021
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