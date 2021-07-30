Парехо пропустит матч за Суперкубок УЕФА

Испанский полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо не сыграет в поединке своей команды за Суперкубок УЕФА против лондонского «Челси». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, после проведения медицинского осмотра Парехо, у игрока обнаружили повреждение мышц внутренней голени правой ноги, что оставит его вне игры как минимум на месяц. Таким образом, испанец точно не успеет восстановиться к матчу своей команды с «Челси», так как поединок запланирован на 11 августа.

Также игрок не поможет «Вильярреалу» в первых матчах чемпионата против «Гранады», «Эспаньола» и мадридского «Атлетико».