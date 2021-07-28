Азар тренируется по индивидуальной программе

Нападающий «Реала» Эден Азар продолжает восстанавливаться от травмы, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что бельгиец сейчас тренируется по индивидуальной программе.

Игрок занимается под присмотром нового тренера «Реала» по физподготовке Антонио Пинтуса, который подготовил для него специальную программу. В клубе надеются, что возвращение испанского специалиста поможет футболисту восстановиться полностью и выйти на былой уровень.

Напомним, что Азар получил травму во время матча 1/8 финала Евро-2020. В связи с этим, он был вынужден пропустить поединок 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» Давид Алаба сдал положительный тест на коронавирус.