Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Испания. Примера

Азар тренируется по индивидуальной программе

28 Июля 2021 • 16:03 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Нападающий «Реала» Эден Азар продолжает восстанавливаться от травмы, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что бельгиец сейчас тренируется по индивидуальной программе.

Игрок занимается под присмотром нового тренера «Реала» по физподготовке Антонио Пинтуса, который подготовил для него специальную программу. В клубе надеются, что возвращение испанского специалиста поможет футболисту восстановиться полностью и выйти на былой уровень.

Напомним, что Азар получил травму во время матча 1/8 финала Евро-2020. В связи с этим, он был вынужден пропустить поединок 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» Давид Алаба сдал положительный тест на коронавирус.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
16:47 · Англия. Премьер-лига
Эвра назвал подписание Варана топ-трансфером для «Манчестер Юнайтед»
16:03 · Испания. Примера
Азар тренируется по индивидуальной программе
15:47 · Испания. Примера
Дест не хочет уходить из «Барселоны»
15:19 · Испания. Примера
Алаба сдал положительный тест на COVID-19
14:39 · Испания. Примера
«Реал» готов выслушать предложения по любому из своих футболистов
14:19 · Испания. Примера
Хоакин пропустил матч из-за похмелья
12:37 · Испания. Примера
Куман отказался от подписания двух игроков, находившихся в шорт-листе «Барселоны»
10:07 · Италия. Серия А
Симеоне нашёл защитника для «Атлетико»
08:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может включить Зума в сделку по Кунде
08:30 · Испания. Примера
Агуэро прошёл курс лечения стволовыми клетками
00:59 · Испания. Примера
Месси сможет тренироваться c «Барселоной», не подписав новое соглашение c клубом
27 Июля
23:54 · Испания. Примера
«Барселона» не допускает к тренировкам юного игрока, пока тот не продлит контракт
23:49 · Англия. Премьер-лига
Мадридский «Реал» поблагодарил Варана за 10 лет карьеры в клубе
22:47 · Италия. Серия А
«Барселона» готова навязать конкуренцию «Тоттенхэму» за Ромеро слухи
22:33 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» готовит предложение в размере 15 миллионов евро за форварда «Арсенала» слухи
Все новости