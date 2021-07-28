Алаба сдал положительный тест на COVID-19

У защитника «Реала» Давида Алабы обнаружили коронавирус, передаёт пресс-служба клуба.

Напомним, что австриец стал игроком «Реала» этим летом, перейдя из «Баварии» на правах свободного агента. В новом клубе он будет выступать под четвёртым номером, который ранее принадлежал Серхио Рамосу.

В составе «Баварии» Алаба играл с 2010 года. За мюнхенский клуб он провел 431 матч, забил 33 гола и отдал 55 результативных передач. Также на его счету 85 матчей в футболке сборной Австрии, в которых отметился 14 забитыми мячами.

Напомним, что ранее полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо тоже сдал положительный тест на коронавирус.