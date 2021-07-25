Куман доволен Депаем

Рональд Куман похвалил своего соотечественника Мемфиса Депая после победы в контрольном мачте над «Жироной» (3:1).

«Мне кажется, Мемфис выглядел очень хорошо. Это игрок высокого уровня, что проявилось в определённых игровых моментах. Депай важен для «Барселоны». Мы хотим иметь конкуренцию в атакующей линии», - сказал наставник каталонцев после матча.

«Жирона» - хорошая команда, которая стремится играть в футбол. Поединок удался, несмотря на факт проведения предсезонки. Оба коллектива нашли свой игровой ритм», - приводит слова Кумана Marca.

Добавим, что Мемфис Депай в данной встрече забил свой первый мяч за «блаугранас», реализовав 11-метровый.