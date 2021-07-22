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Президент «Атлетико»: «Фанаты не простят Гризманна»

22 Июля 2021, 16:15,

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слухи о возможном возвращении Антуана Гризманна в столичный клуб.

«Мне ничего не известно о том, как протекает сделка по возможному обмену. Вы не тому человеку задаёте вопрос. Полагаю, фанаты нашего клуба не простят Гризманна за его переход в «Барселону», - приводил слова Сересо AS.

Отметим, что Антуан Гризманн провёл на «Ванда Метрополитано» пять лет – с 2014 по 2019 год.

Прежде в СМИ активно обсуждалась тема вероятного бартера между «Атлетико» и «Барсой» - каталонцы хотели получить взамен за Гризманна игрока испанской сборной Сауля Ньигеса.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Барселона, Атлетико Мадрид, Антуан Гризманн, Энрике Сересо
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
22 Июля 2021, 16:54

Гризи и сам это прекрасно понимает

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