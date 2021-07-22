Президент «Атлетико»: «Фанаты не простят Гризманна»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слухи о возможном возвращении Антуана Гризманна в столичный клуб.

«Мне ничего не известно о том, как протекает сделка по возможному обмену. Вы не тому человеку задаёте вопрос. Полагаю, фанаты нашего клуба не простят Гризманна за его переход в «Барселону», - приводил слова Сересо AS.

Отметим, что Антуан Гризманн провёл на «Ванда Метрополитано» пять лет – с 2014 по 2019 год.

Прежде в СМИ активно обсуждалась тема вероятного бартера между «Атлетико» и «Барсой» - каталонцы хотели получить взамен за Гризманна игрока испанской сборной Сауля Ньигеса.