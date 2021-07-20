Чемпионат Испании. Ла Лига 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Лунин отыграл за «Реал» с капитанской повязкой

20 Июля 2021, 01:09,

22-летний украинский вратарь Андрей Лунин продолжает пытаться бороться за право играть в основном составе мадридского «Реала». В понедельник, 19 июля, «сливочные» провели закрытый контрольный матч с земляками из «Райо Вальекано», который закончился миром – 1:1. В этой встрече Лунин впервые отыграл с капитанской повязкой, о чём сообщил газета Marca.

Что правда, с капитанской повязкой на игру «Реал» вывел опытный Марсело, но после замены бразильца повязка перешла на руку Лунину. После игры Андрей опубликовал пост в «Инстаграме», где его можно увидеть с капитанской повязкой.

В прошлом сезоне Лунин плотно сидел на скамейке запасных, не сумев потеснить из основного состава Тибо Куртуа. Сыграл украинец только один матч, за и то это было неудачное выступление в Кубке Испании – «Реал» вылетел от скромного «Алькояно» (1:2).

0
Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Реал Мадрид, Андрей Лунин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России  
Популярные материалы
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
5 футболистов, которые стали открытиями Евро-2020
5 футболистов, которые стали открытиями Евро-2020
Реформа в российском футболе: РПЛ хотят перевести на швейцарскую систему
Реформа в российском футболе: РПЛ хотят перевести на швейцарскую систему


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола