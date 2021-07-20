Лунин отыграл за «Реал» с капитанской повязкой

22-летний украинский вратарь Андрей Лунин продолжает пытаться бороться за право играть в основном составе мадридского «Реала». В понедельник, 19 июля, «сливочные» провели закрытый контрольный матч с земляками из «Райо Вальекано», который закончился миром – 1:1. В этой встрече Лунин впервые отыграл с капитанской повязкой, о чём сообщил газета Marca.

Что правда, с капитанской повязкой на игру «Реал» вывел опытный Марсело, но после замены бразильца повязка перешла на руку Лунину. После игры Андрей опубликовал пост в «Инстаграме», где его можно увидеть с капитанской повязкой.

В прошлом сезоне Лунин плотно сидел на скамейке запасных, не сумев потеснить из основного состава Тибо Куртуа. Сыграл украинец только один матч, за и то это было неудачное выступление в Кубке Испании – «Реал» вылетел от скромного «Алькояно» (1:2).