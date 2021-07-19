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Куман: «Я очень разочарован травмой Дембеле»

19 Июля 2021, 15:27,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал травму нападающего команды Усмана Дембеле. Нидерландский специалист поддержал француза и отметил, что надеется на его скорое возвращение.

«Усман много сделал для нас в прошлом году. Он отличается от остальных игроков, которые есть у нас в команде. Я очень разочарован его травмой, но надеюсь, что он скоро вернется», - цитирует Кумана Daily Mail.

Напомним, что Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в 2017 году за 135 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 44 матча во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

Футболист получил травму в составе сборной Франции Евро-2020. Сообщалось, что ему понадобится четыре месяца на восстановление.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Барселона, Рональд Куман, Усман Дембеле
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