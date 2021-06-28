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Дембеле потребуется четыре месяца на восстановление после операции

28 Июня 2021, 20:23,

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле успешно перенёс операцию на двуглавой мышце бедра, передаёт официальный сайт клуба. Сообщается, что игроку понадобится четыре месяца на восстановление.

Футболист получил травму в составе сборной Франции на матче Евро-2020. Позже клуб, совместно с игроком, приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Напомним, что Дембеле стал игроком «Барселоны» в 2017 году. Трансфер француза обошёлся каталонцам в 135 млн евро.

В прошлом сезоне нападающий провёл 44 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Контракт игрока с каталонским клубом действует до июня 2022 года. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет подписать Дембеле бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Барселона, Усман Дембеле
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Комментарии (1)
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28 Июня 2021, 20:41

Можно начинать забывать про него.

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