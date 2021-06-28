Дембеле потребуется четыре месяца на восстановление после операции

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле успешно перенёс операцию на двуглавой мышце бедра, передаёт официальный сайт клуба. Сообщается, что игроку понадобится четыре месяца на восстановление.

Футболист получил травму в составе сборной Франции на матче Евро-2020. Позже клуб, совместно с игроком, приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Напомним, что Дембеле стал игроком «Барселоны» в 2017 году. Трансфер француза обошёлся каталонцам в 135 млн евро.

В прошлом сезоне нападающий провёл 44 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Контракт игрока с каталонским клубом действует до июня 2022 года. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет подписать Дембеле бесплатно.