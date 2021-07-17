«Барселона» и «Атлетико» не могут согласовать условия обмена Гризманна на Сауля

Мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» продолжают вести переговоры относительного громкого обмена футболистами. На «Камп Ноу» может переехать полузащитник Сауль Ньигес, а в обратном направлении должен отправиться нападающий Антуан Гризманн.

Как сообщает посредством твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо, стороны никак не могут согласовать условия сделки.

В сезоне-2020/2021 Гризманн провел 51 поединок во всех турнирах на клубном уровне, записав на свой счет 20 голов и 13 результативных передач. Что касается Сауля, то испанец сыграл 41 поединок, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.