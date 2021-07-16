​В «Барселоне» подозревают, что «Реал» пытается переманить их футболиста

18-летний Илайкс Мориба неплохо себя показал, успев провести уже 18 матчей за первую команду «Барселоны». Каталонский клуб прилагает усилия, чтобы сохранить воспитанника в своих рядах, ведь действующий контракт хавбека истекает через год. Впрочем, переговоры зашли в тупик. Как сообщает Goal.com, в «Барселоне» подозревают, что проблемы в переговорах связаны с попытками «Реала» переманить футболиста.

По данным источника, Мориба получил уведомление от «Барселоны. В нём говорится, что Мориба не будет тренироваться с первой командой, пока не подпишет новый трудовой договор с клубом.