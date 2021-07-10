«Хетафе» выкупил Аленью у «Барселоны»

Хавбек каталонской «Барселоны» Карлес Аленья стал полноценным игроком «Хетафе», об этом сообщила клубная пресс-служба. Контракт игрока рассчитан до 2026 года.

При этом «сине-гранатовые» сохранили за собой право обратного выкупа 23-летнего полузащитника. Кроме того, каталонцы получат 50% от последующей продажи игрока.

Напомним, что с января Аленья защищал цвета «Хетафе» на правах арендного соглашения. Он принял участие в 22 поединках, записав себе в актив два забитых мяча и две результативные передачи.

Трансферная стоимость защитника оценивается в 15 миллионов евро.