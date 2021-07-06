Черышев может сменить «Валенсию» на «Хетафе»

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06 Июля 2021, 10:38,
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Полузащитник сборной Росси Денис Черышев может покинуть «Валенсию» в летнее трансферное окно. Согласно сведениям AS, заинтересованность в услугах 30-летнего футболиста проявляет «Хетафе».
Что касается «летучих мышей», то они готовы расстаться с хавбеком из-за высокой заработной платы. Действующее соглашение Черышева с «Валенсией» рассчитано до середины 2022 года.
В минувшем сезоне чемпионата Испании россиянин провел 21 встречу, отметившись тремя результативными передачами.
По итогам сезона-2020/2021 «Хетафе» финишировал на 15 месте в Примере.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Хетафе, Трансферы футбола - лето 2021, Денис Черышев