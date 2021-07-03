​Кроос допускает завершение карьеры в 33 года

После вылета сборной Германии с чемпионата Европы Тони Кроос объявил о завершении международной карьеры. Кроос решил сосредоточиться на выступлениях за «Реал», а также уделять больше времени своей семье. В то же время Кроос не исключает, что повесит бутсы на гвоздь окончательно уже в 2023 году.

«2023 год будет подходящим, мне будет 33», - высказался Кроос в интервью для Bild. До 2023 года как раз и рассчитан действующий контракт игрока с «Реалом».

«Я решу, продлить ли контракт с «Реалом» ещё на сезон-другой. Этот вопрос ещё открыт. Но я уверен, что завершу карьеру в «Реале», - отметил немец.