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​Кроос допускает завершение карьеры в 33 года

03 Июля 2021, 21:28,

После вылета сборной Германии с чемпионата Европы Тони Кроос объявил о завершении международной карьеры. Кроос решил сосредоточиться на выступлениях за «Реал», а также уделять больше времени своей семье. В то же время Кроос не исключает, что повесит бутсы на гвоздь окончательно уже в  2023 году.

«2023 год будет подходящим, мне будет 33», - высказался Кроос в интервью для Bild. До 2023 года как раз и рассчитан действующий контракт игрока с «Реалом».

«Я решу, продлить ли контракт с «Реалом» ещё на сезон-другой. Этот вопрос ещё открыт. Но я уверен, что завершу карьеру в «Реале», - отметил немец.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Тони Кроос
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