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Кроос: «Не представляю «Реал» без Рамоса»

23 Июня 2021, 16:53,

Полузащитник «Реала» Тони Кроос до сих пор не верит в уход капитана Серхио Рамоса.

- Не представляю «Реал» без Серхио Рамоса. Нельзя представить, что он завершит карьеру в другом клубе. Я надеялся, он останется, - заявил Кроос в подкасте брата 'Einfach mal Luppen'.

- Я провел рядом с ним семь лет, они были невероятными. Это не только топ-игрок, но и лучший капитан из тех, кого я видел, потому что он бился за команду на поле и за его пределами. Если спросите 100 чужих форвардов, против кого они не хотели бы играть, имя Рамоса справедливо будет звучать очень часто. Уверен, что он вернется в «Реал» в любой роли, - добавил Кроос.

Напомним, что Рамос играл в мадридском клубе с 2005 года.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Тони Кроос
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