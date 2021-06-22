Инсайдер Рико: Месси согласовал новый контракт с «Барселоной»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси принял решение остаться на «Камп Ноу». Об этом сообщил Cope авторитетный инсайдер Мигель Рико. Футболист и клуб договорились об условиях нового контракта на один сезон с существенным снижением заработной платы футболиста. Рико добавил, что есть договоренность о том, что перед новым сезоном сделку продлят еще на год.

В Ла Лиге принят потолок зарплат для клубов. В прошлом году ограничение в 382,7 млн евро не позволило «сине-гранатовым» усилиться Мемфисом Депаем. Сообщается, что есть риск того, что руководство испанского футбола откажется регистрировать новый контракт Месси в случае превышения лимита.