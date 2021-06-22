«Барселона» мечтает о связке форвардов Месси - Роналду

Лионель Месси и Криштиану Роналду - без сомнения легендарные форварды 21-го века. При этом они иногда играли друг против друга, например, за «Барселону» и «Реал». Как сообщает AS, такая возможность все же не исключена, так как президент «блауграны» Жоан Лапорта мечтает о том, чтобы усилить состав своей команды португальской звездой. Роналду 36 лет, и он связан контрактом с «Ювентусом» еще на год. Тем не менее, в Турине Криштиану не счастлив.

Чтобы заинтересовать «Ювентус», каталонцы готовы включить в сделку по Роналду одного из трех своих футболистов - Антуана Гризманна, Филиппе Коутинь или Серхи Роберто.