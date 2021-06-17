Рамос рассказал, сколько хочет получать в новом клубе

Испанский защитник Серхио Рамос, покинувший мадридский «Реал» в связи с истечением срока трудового договора, озвучил потенциальному новому клубу свои требования по контракту.

Как сообщает AS, 35-летний ветеран намерен подписать соглашение с заработной платой в размере 12 миллионов евро. Ранее появилась информация об интересе к Серхио со стороны французского «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Этим клубам вполне по силам удовлетворить запросы игрока.

В составе «Реала» Рамос выступал с 2005 года. В четверг, 17 июня, пройдет прощальная пресс-конференция футболиста.