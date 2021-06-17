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Озил отреагировал на уход Рамоса из «Реала»

17 Июня 2021, 08:06,

Бывший футболист мадридского «Реала» Месут Озил, ныне выступающий за турецкий «Фенербахче», отреагировал на уход защитника Серхио Рамоса из «королевского» клуба.

«Легенда покидает клуб. Желаю тебе всего самого хорошего на следующем этапе карьеры. Я по-прежнему с большим трепетом вспоминаю время, проведенное вместе в «Реале», - написал немецкий хавбек в твиттер-аккаунте.

Напомним, что Рамос покидает испанский гранд в связи с истечением срока трудового соглашения. В составе мадридцев он выступал с 2005 года.

Среди вариантов продолжения карьеры Серхио называются «ПСЖ» и топ-клубы из Манчестера.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Серхио Рамос, Месут Озил
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