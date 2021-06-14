Зидан - журналисту: «Ваша работа - позор»

Французский специалист Зинедин Зидан, покинувший мадридский «Реал» по окончании сезона-2020/2021, повздорил с журналистом. Тренер резко ответил на вопрос о причинах своего ухода из «королевского» клуба.

«Вы и дальше собираетесь задавать мне эти глупые вопросы? Ваша работа - позор», - приводит слова наставника Onze Mondial.

Ранее стали известны планы французского тренера на будущее. Зинедин планирует взять перерыв и не станет рассматривать предложения от клубов. Зидан хотел бы возглавить сборную Франции в случае отставки Дидье Дешама.