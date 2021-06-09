Гвардиола рассказал Куману, как ему повезло с Агуэро

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил коллегу из «Барселоны» Рональда Кумана с тем, что он заполучил форварда Серхио Агуэро, который на протяжении десятилетия играл в составе «горожан».

- Куман заполучил невероятного новичка в лице Куна. Это прирожденный бомбардир и очень хороший человек. Он жемчужина, очень умный. Я объяснил Рональду, что он получил невероятного игрока, - приводит слова Гвардиолы Marca, ссылаясь на интервью тренера для СМИ Мальорки.

Ранее отец футболиста Леонель дель Кастильо критиковал Гвардиолы, утверждая, что тот выжил Агуэро из команды.