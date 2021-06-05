​Анчелотти: «Хочу помочь «Реалу» подняться»

Новоиспечённый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу своих задач на старом-новом месте работы.

«Я очень рад вернуться сюда. У меня остались фантастические воспоминания о времени, проведённом здесь. За те два года мы добились большого успеха. Это очень важно, так что я возвращаюсь домой. Я очень взволнован и собираюсь отдать всю свою энергию, чтобы помочь «Реалу» подняться на как можно более высокий уровень», - приводятся слова Анчелотти на сайте мадридского клуба.

«Я хочу поддержать всех игроков и предложить им лучшее, что у меня есть. Каждому здесь приходится тренироваться и играть за лучшую команду в мире. Это ответственность, которую каждый из нас должен принять. В этом клубе мы требуем показывать атакующий, захватывающий и качественный футбол», - сказал тренер «Реала».