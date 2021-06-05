Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Анчелотти: «Хочу помочь «Реалу» подняться»

05 Июня 2021, 17:43,

Новоиспечённый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу своих задач на старом-новом месте работы.

«Я очень рад вернуться сюда. У меня остались фантастические воспоминания о времени, проведённом здесь. За те два года мы добились большого успеха. Это очень важно, так что я возвращаюсь домой. Я очень взволнован и собираюсь отдать всю свою энергию, чтобы помочь «Реалу» подняться на как можно более высокий уровень», - приводятся слова Анчелотти на сайте мадридского клуба.

«Я хочу поддержать всех игроков и предложить им лучшее, что у меня есть. Каждому здесь приходится тренироваться и играть за лучшую команду в мире. Это ответственность, которую каждый из нас должен принять. В этом клубе мы требуем показывать атакующий, захватывающий и качественный футбол», - сказал тренер «Реала».

Оцените материал:
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола