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Альба отреагировал на слухи об уходе из «Барселоны»

03 Июня 2021, 09:21,

Фланговый защитник Хорди Альба отреагировал на слухи о своем возможном уходе из каталонской «Барселоны». На днях СМИ сообщили об интересе к 32-летнему футболисту со стороны мадридского «Атлетико».

«Я намерен полностью отработать контракт с «Барселоной». Хочу остаться в этом клубе до завершения карьеры», - передает слова футболиста Sport.es.

Действующее соглашение Альбы с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2024 года. Хорди защищает цвета «Барселоны» с 2012 года.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Испании футболист провел 35 матчей, забил три мяча и сделал пять ассистов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Хорди Альба
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