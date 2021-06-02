Эмерсон возвращается в «Барселону»

Фланговый защитник Эмерсон возвращается в каталонскую «Барселону» из севильского «Бетиса». Об этом рапортует пресс-служба «сине-гранатовых».

Напомним, что 22-летний футболист перебрался в каталонский топ-клуб из «Атлетико Минейро» в начале 2019 года. После этого трансфера Эмерсон отправился в двухлетнюю аренду в «Бетис».

В составе севильского коллектива защитник провел 79 поединков в различных турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и десять голевых передач.

Ранее стало известно о переходах в «Барселону» защитника Эрика Гарсии и форварда Серхио Агуэро.