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Эмерсон возвращается в «Барселону»

02 Июня 2021, 12:27,

Фланговый защитник Эмерсон возвращается в каталонскую «Барселону» из севильского «Бетиса». Об этом рапортует пресс-служба «сине-гранатовых».

Напомним, что 22-летний футболист перебрался в каталонский топ-клуб из «Атлетико Минейро» в начале 2019 года. После этого трансфера Эмерсон отправился в двухлетнюю аренду в «Бетис».

В составе севильского коллектива защитник провел 79 поединков в различных турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и десять голевых передач.

Ранее стало известно о переходах в «Барселону» защитника Эрика Гарсии и форварда Серхио Агуэро.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Эмерсон
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