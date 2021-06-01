​«Валенсия» продаст Черышева

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01 Июня 2021, 17:22,
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«Валенсия» планирует перестроить состав команды в летнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах AS, российский полузащитник Денис Черышев входит в список игроков, на которых «летучие мыши» не рассчитывают. Клуб будет пытаться продать Черышева.
Напомним, Денис Черышев выступает за «Валенсию» с августа 2018 года. В завершившемся чемпионате Испании россиянин провёл 21 матч и отметился лишь тремя результативными передачами.
В настоящий момент Денис Черышев находится в лагере сборной России и готовится к чемпионату Европы, до старта второго остаётся всего лишь 10 дней.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Валенсия, Денис Черышев