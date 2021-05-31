Де Йонг: «Месси - лучший игрок в истории»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением, стоит ли аргентинскому нападающему Лионелю Месси оставаться в команде.

Голландский футболист заявил, что внутри коллектива не обсуждали вопрос, нужно ли Месси покидать Испанию. Однако если бы у де Йонга спросили, он бы предложил одноклубнику остаться в «Барселоне». Также игрок отметил, что Месси является лучшим игроком в истории футбола, причём с большим отрывом. Об этом футболист заявил в интервью для издания nu.nl.

Будущее Лионеля Месси ещё не определенно. Официально у лучшего бомбардира в истории «Барселоны» контракт истекает летом 2021 года. Никаких новостей о продлении соглашения пока что не было.