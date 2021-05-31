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Де Йонг: «Месси - лучший игрок в истории»

31 Мая 2021, 20:32,

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением, стоит ли аргентинскому нападающему Лионелю Месси оставаться в команде. 

Голландский футболист заявил, что внутри коллектива не обсуждали вопрос, нужно ли Месси покидать Испанию. Однако если бы у де Йонга спросили, он бы предложил одноклубнику остаться в «Барселоне». Также игрок отметил, что Месси является лучшим игроком в истории футбола, причём с большим отрывом. Об этом футболист заявил в интервью для издания nu.nl. 

Будущее Лионеля Месси ещё не определенно. Официально у лучшего бомбардира в истории «Барселоны» контракт истекает летом 2021 года. Никаких новостей о продлении соглашения пока что не было. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Френки де Йонг
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Комментарии (2)
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2
ингерман
31 Мая 2021, 21:04

ай после того как злой-гном закончит бегать по полю на следующий день про него никто и не вспомнит.. скриньте.. )))

0
Alex1972
31 Мая 2021, 20:38

Да ладно тебе, Фрэнки, будь скромнее... Даст он тебе пеналь пробить и без этих восторгов... Он просто Месси... Гризман знает... Хе-хе-хе...

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