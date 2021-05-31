«ПСЖ» поборется с испанскими грандами за Фабиана Руиса

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31 Мая 2021, 08:23,
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Испанский хавбек «Наполи» Фабиан Руис попал в сферу интересов французского «ПСЖ». Об этом сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.
По словам журналиста, неаполитанский клуб готов расстаться с игроком, если за него заплатят 50 миллионов евро. Его контракт с «Наполи» истекает лишь через два года.
Ранее об интересе к Фабиану заявили каталонская «Барселона», мадридский «Атлетико» и «Реал».
Руис защищает цвета итальянского коллектива с 2018 года. В сезоне-2020/2021 испанец принял участие в 33 встречах, записав на свой счет три забитых мяча и результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Фабиан Руис