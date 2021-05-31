Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«ПСЖ» поборется с испанскими грандами за Фабиана Руиса

31 Мая 2021, 08:23,

Испанский хавбек «Наполи» Фабиан Руис попал в сферу интересов французского «ПСЖ». Об этом сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

По словам журналиста, неаполитанский клуб готов расстаться с игроком, если за него заплатят 50 миллионов евро. Его контракт с «Наполи» истекает лишь через два года.

Ранее об интересе к Фабиану заявили каталонская «Барселона», мадридский «Атлетико» и «Реал».

Руис защищает цвета итальянского коллектива с 2018 года. В сезоне-2020/2021 испанец принял участие в 33 встречах, записав на свой счет три забитых мяча и результативную передачу.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Фабиан Руис
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола