Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Облак не думает об уходе из «Атлетико»

30 Мая 2021, 18:00,

Голкипер «Атлетико» Ян Облак не волнуется о том, что будет через два года, когда закончится его контракт с мадридским клубом. 28-летний словенец является самым высокооплачиваемым игроком «матрасников», а клаузула в его контракте в 120 млн евро, кажется, не особо смущает  топ-клубы Европы, которые время от времени рассматривают его кандидатуру.

- Я не могу видеть будущее, ни я, ни клуб, ни кто-то другой. Все будет зависеть от многих факторов, например, будет ли потребность у клуба продавать футболистов или нет, - заявил Облак Marca. - Я пробыл в «Атлетико» семь лет, провел здесь более 300 матчей. Выиграв Ла Лигу, не хочу думать ни о чем другом. Я здесь, я счастлив.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Ян Облак
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола