Облак не думает об уходе из «Атлетико»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак не волнуется о том, что будет через два года, когда закончится его контракт с мадридским клубом. 28-летний словенец является самым высокооплачиваемым игроком «матрасников», а клаузула в его контракте в 120 млн евро, кажется, не особо смущает топ-клубы Европы, которые время от времени рассматривают его кандидатуру.

- Я не могу видеть будущее, ни я, ни клуб, ни кто-то другой. Все будет зависеть от многих факторов, например, будет ли потребность у клуба продавать футболистов или нет, - заявил Облак Marca. - Я пробыл в «Атлетико» семь лет, провел здесь более 300 матчей. Выиграв Ла Лигу, не хочу думать ни о чем другом. Я здесь, я счастлив.