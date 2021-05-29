Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Лёв ответил на вопрос о работе в «Барселоне»

29 Мая 2021, 16:25,

Немецкий тренер Йоахим Лёв, который покинет сборную Германии после чемпионата Европы-2020, ответил на вопрос о своем будущем. Специалист отреагировал на информацию о возможном трудоустройстве в испанских грандах.

«С президентом «Барсы» не было переговоров. Грядущим летом я не стану подписывать контракт с каким-то клубом», - передает слова тренера журналист Кристиан Фальк в своем твиттер-аккаунте.

Напомним, что Йоахим занимает пост главного тренера «бундестим» с 2006 года. После чемпионата Европы бывший наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик сменит Лёва у руля сборной Германии.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Йоахим Лёв
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