Лёв ответил на вопрос о работе в «Барселоне»

Немецкий тренер Йоахим Лёв, который покинет сборную Германии после чемпионата Европы-2020, ответил на вопрос о своем будущем. Специалист отреагировал на информацию о возможном трудоустройстве в испанских грандах.

«С президентом «Барсы» не было переговоров. Грядущим летом я не стану подписывать контракт с каким-то клубом», - передает слова тренера журналист Кристиан Фальк в своем твиттер-аккаунте.

Напомним, что Йоахим занимает пост главного тренера «бундестим» с 2006 года. После чемпионата Европы бывший наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик сменит Лёва у руля сборной Германии.