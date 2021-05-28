​Агентство Кумана высмеяло слова Лапорты

В пятницу президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал пресс-конференцию, на которой подтвердил, что ищет нового тренера для команды. Лапорта действительно сказал Рональду Куману, что он продолжит работу, если подходящая кандидатура не будет найдена.

После этих слов Лапорты агентство Wasserman, сотрудничающее с Куманом? сделало публикацию в Twitter.

«Представьте: я хочу выйти за вас замуж, но у меня есть сомнения. Дайте мне две недели, чтобы найти лучшего партнёра. Если не найду – мы поженимся!» - написало агентство, высмеивая слова Лапорты.

Стоит сказать, что в скором времени публикация была удалена.