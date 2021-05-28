​Лапорта: «Я сказал Куману, что ищу ему замену»

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28 Мая 2021, 14:28,
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Жоан Лапорта в пятницу даёт пресс-конференцию. Президент «Барселоны» высказался не только по поводу будущего Лионеля Месси, но и по поводу будущего главного тренера команды Рональда Кумана. По сути, Лапорта просто подтвердил информацию, появлявшуюся в средствах массовой информации.
«Да, я действительно сказал Куману, что он не мой фаворит. Я попросил его дать мне время на поиск замены и сказал, что он продолжит работу, если я её на найду», - приводит слова Лапорты журналист Альфредо Мартинес на своей страничке в Twitter.
Контракт Рональда Кумана с «Барселоной» рассчитан до конца следующего сезона.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Рональд Куман, Жоан Лапорта