Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Конте провёл переговоры с «Реалом»

26 Мая 2021, 23:32,

Антонио Конте интересуется работой в мадридском «Реале». 

26 мая миланский «Интер» официально объявил об отставке главного тренера Антонио Конте. По информации СМИ, итальянский специалист не смог договориться с руководителями клуба о дальнейшим планах и сам принял решение об уходе. 

Источники Calciomercato сообщают о том, что Конте уже контактировал с представителями мадридского «Реала» на предмет работы в клубе. Будущее нынешнего главного тренера команды Зинедина Зидана под вопросом. Скорее всего, французский специалист покинет команду. 

По итогам сезона 2020/21 мадридский «Реал» занял второе место в Примере, тогда как «Интер» выиграл Серию А. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Реал Мадрид, Антонио Конте
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