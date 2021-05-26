Конте провёл переговоры с «Реалом»

Антонио Конте интересуется работой в мадридском «Реале».

26 мая миланский «Интер» официально объявил об отставке главного тренера Антонио Конте. По информации СМИ, итальянский специалист не смог договориться с руководителями клуба о дальнейшим планах и сам принял решение об уходе.

Источники Calciomercato сообщают о том, что Конте уже контактировал с представителями мадридского «Реала» на предмет работы в клубе. Будущее нынешнего главного тренера команды Зинедина Зидана под вопросом. Скорее всего, французский специалист покинет команду.

По итогам сезона 2020/21 мадридский «Реал» занял второе место в Примере, тогда как «Интер» выиграл Серию А.