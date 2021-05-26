Конте ушёл из «Интера»

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26 Мая 2021, 20:36,
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Антонио Конте покинул расположение миланского «Интера».
На официальном сайте «Интера» появилось прощальное письмо с Антонио Конте, который руководил командой с 2019 года, впервые за 11 лет подарив команде чемпионство в Серии А. Клуб написал, что специалист навсегда останется в истории миланского коллектива, и пожелал ему удачи на дальнейшем месте работы.
По информации СМИ, Конте не захотел продолжать работу с «Интером», несмотря на чемпионство, из-за смены курса руководством. «Интер» испытывает финансовые трудности, поэтому в следующем сезоне амбиции команды будет несколько ниже.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Интер Милан, Антонио Конте
Вполне ожидаемо, такая же история у нго была и с нашим любимым Юве. Но тут дело не совсем в тренерах. В отличие от других лиг, клубы сериала, все причём, не хотят вкладываться в добротных игроков, а если и вкладывают, то через парочку сезонов они уходят в английские либо испанские клубы. Поэтому и престиж лиги падает.
Руководства клубов сходят с ума, все говорит об огромном кризисе футбола. Хотя кто в этом виноват?) Сами клубы и виноваты, тратят миллионы на зарплаты распиаренных не пойми кем игроков.
Это правда, но только отчасти. Футбол в целом зарабатывает мизерные деньги по сравнению с другими, гораздо малочисленными видами спорта.