Конте ушёл из «Интера»

Антонио Конте покинул расположение миланского «Интера».

На официальном сайте «Интера» появилось прощальное письмо с Антонио Конте, который руководил командой с 2019 года, впервые за 11 лет подарив команде чемпионство в Серии А. Клуб написал, что специалист навсегда останется в истории миланского коллектива, и пожелал ему удачи на дальнейшем месте работы.

По информации СМИ, Конте не захотел продолжать работу с «Интером», несмотря на чемпионство, из-за смены курса руководством. «Интер» испытывает финансовые трудности, поэтому в следующем сезоне амбиции команды будет несколько ниже.