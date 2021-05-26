Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Конте ушёл из «Интера»

26 Мая 2021, 20:36,

Антонио Конте покинул расположение миланского «Интера». 

На официальном сайте «Интера» появилось прощальное письмо с Антонио Конте, который руководил командой с 2019 года, впервые за 11 лет подарив команде чемпионство в Серии А. Клуб написал, что специалист навсегда останется в истории миланского коллектива, и пожелал ему удачи на дальнейшем месте работы. 

По информации СМИ, Конте не захотел продолжать работу с «Интером», несмотря на чемпионство, из-за смены курса руководством. «Интер» испытывает финансовые трудности, поэтому в следующем сезоне амбиции команды будет несколько ниже. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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Комментарии (3)
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0
Ingwar89
26 Мая 2021, 21:30

Вполне ожидаемо, такая же история у нго была и с нашим любимым Юве. Но тут дело не совсем в тренерах. В отличие от других лиг, клубы сериала, все причём, не хотят вкладываться в добротных игроков, а если и вкладывают, то через парочку сезонов они уходят в английские либо испанские клубы. Поэтому и престиж лиги падает.

2
beorn_n
26 Мая 2021, 20:44

Руководства клубов сходят с ума, все говорит об огромном кризисе футбола. Хотя кто в этом виноват?) Сами клубы и виноваты, тратят миллионы на зарплаты распиаренных не пойми кем игроков.

2
dio
26 Мая 2021, 20:51

Это правда, но только отчасти. Футбол в целом зарабатывает мизерные деньги по сравнению с другими, гораздо малочисленными видами спорта.

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