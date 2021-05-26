«Атлетико» заинтересовался полузащитником «Ювентуса»

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26 Мая 2021, 10:23,
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Уругвайский хавбек Родриго Бентанкур, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу», может сменить Серию А на Примеру.
Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, интерес к 23-летнему полузащитнику проявляет мадридский «Атлетико». Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Бентанкура составляет 40 миллионов евро.
В составе «старой синьоры» Родриго выступает с 2017 года. Его контракт с итальянским грандом рассчитан еще на три сезона.
В минувшем розыгрыше чемпионата Италии уругваец провел 33 встречи, записав на свой счет четыре результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Атлетико Мадрид, Родриго Бентанкур