«Атлетико» заинтересовался полузащитником «Ювентуса»

Уругвайский хавбек Родриго Бентанкур, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу», может сменить Серию А на Примеру.

Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, интерес к 23-летнему полузащитнику проявляет мадридский «Атлетико». Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Бентанкура составляет 40 миллионов евро.

В составе «старой синьоры» Родриго выступает с 2017 года. Его контракт с итальянским грандом рассчитан еще на три сезона.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии уругваец провел 33 встречи, записав на свой счет четыре результативные передачи.