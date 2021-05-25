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Модрич – о продлении контракта с «Реалом»: «Это значит для меня очень многое»

25 Мая 2021, 23:31,

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о продлении контракта со «сливочными».

«Это продление многое значит для меня. Оно наполняет меня гордостью. Это что-то невероятное, я не ожидал, что проведу в клубе почти 10 лет. Я приехал сюда в 27 лет и не мог и предположить, что пробуду здесь так долго», - цитирует хорватского полузащитника пресс-служба «Реала».

35-летний Мордич сыграл 48 матчей за «сливочных» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал шесть голевых передач. Новое соглашение полузащитника с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Лука Модрич
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